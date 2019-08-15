РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в ходе ремонтно-профилактических работ сотрудники управляющей компании заменили теплообменник на центральном тепловом пункте (ЦТП) №5, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» на протяжении лета планомерно готовят микрорайон Климовск к предстоящему отопительному сезону. Так, выполнены ремонтно-профилактические работы на ЦТП №5 в северо-восточной части (Весенняя) микрорайона», – говорится в сообщении.

В частности, на ЦТП №5 заменили теплообменник.