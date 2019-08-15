РИАМО – 15 авг. На территории Московского Кремля во время строительных работ нашли и обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны. Она не разорвалась и была скрыта большим слоем земли», – сказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

Снаряд нашли на территории «ледника» на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки. В царские времена здесь хранили продукты.

Директор Института археологии РАН Николай Макаров отметил, что это первая подобная находка с начала археологического сезона.

«Она вписывается в то, что мы знаем о Кремле во время Великой Отечественной войны: он сильно страдал от бомбежек в 1941 году; несколько бомб попали в здание Арсенала, погибли несколько бойцов кремлевского гарнизона», – пояснил Макаров.

Находка бомбы стала причиной временной задержки работы археологов и журналистов, которые были приглашены на раскопки в Кремле по случаю Дня археолога.