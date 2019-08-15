РИАМО - 15 авг. Члены Мосгоризбиркома одобрили перенос времени начала голосования на выборах в депутаты Мосгордумы на семи избирательных участках на 06:00 для военнослужащих избирателей, передает корреспондент РИАМО.

«В Московскую городскую избирательную комиссию обратилось командование войск национальной гвардии по Центральному федеральному округу. Они просят на семи избирательных участках разрешить для военнослужащих избирателей разрешить начать голосование с 06:00. <…> Прошу поддержать данный проект решения», - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он отметил, что такое решение Мосгоризбирком принимал год назад при подготовке к выборам мэра Москвы.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам.