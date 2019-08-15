Многие родители школьников с ужасом ждут 1 сентября. Действительно, впереди трудное время не только у детей, но и у взрослых. Помимо учебной нагрузки, в школе поджидают задачки куда сложнее – взаимоотношения с учителями и одноклассниками, нежелание ребенка учиться и многие другие. О том, как правильно настроиться на новый учебный год и решать проблемы в школе, разобраться в детской психологии и грамотно помочь своему ребенку, рассказывают известные психологи.

Элина Снел «Замри, как лягушонок»

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В книге, написанной голландским психотерапевтом и тренером по осознанной медитации Элиной Снел, собраны простые упражнения, которые помогут ребенку стать более внимательным и уверенным в себе. В детстве ее дочь Сару беспокоили навязчивые мысли, не дававшие ей уснуть. Тогда Элина придумала дыхательные упражнения, с помощью которых девочка сосредотачивалась на собственном дыхании, а не на мыслях, кружащихся в голове. С тех пор метод Элины Снел «Замри, как лягушонок» помог тысячам детей. Простейшие упражнения, рассказанные в игровой форме, научат детей и их родителей справляться с ежедневным стрессом, агрессией и тревожностью. В книге вы найдете ссылку, по которой доступны аудиозаписи 11 упражнений по осознанной медитации для детей.

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Анна Быкова «Школьники «ленивой мамы»

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Вот и настал сезон родительских собраний. Уже в садике нам сообщают, что сейчас самое важное – подготовка к школе, а в школе самое важное – это подготовка к ЕГЭ. Про ЕГЭ говорит даже завуч начальной школы на собрании для родителей будущих первоклассников. Как будто за 18 лет жизни ничего более важного быть не может. Как будто все детство – это период, когда нужно готовиться к экзаменам. Книга педагога, психолога и автора серии книг-бестселлеров «Ленивая мама» Анны Быковой о том, как пережить «школьные годы чудесные». Без неврозов, без насилия, без комплекса родительской неполноценности, без потребности пить валерьянку.

Наталья Цымбаленко «Буллинг. Как остановить травлю ребенка»

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Буллинг – совсем нестрашное слово до того момента, пока ваша семья не столкнется с травлей напрямую. Шок, гнев, обида и другие эмоции часто мешают родителям адекватно оценить ситуацию и понять, какие шаги следует предпринять, куда обращаться, что говорить ребенку и как вести себя c обидчиками. Журналист и мама троих детей Наталья Цымбаленко, чья история о пресечении травли сына громко прозвучала в СМИ, систематизировала свой опыт для книги. Как отличить буллинг от рядового конфликта, кто и почему становится жертвой травли, что зависит от школы, а что – от семьи, когда стоит вмешиваться, и есть ли юридическая ответственность за травлю?

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Дэвид Аллен, Майк Уильямс, Марк Уоллас «Как привести дела в порядок – в школе и не только»

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«Взрослая» книга Дэвида Аллена о методике GDT (Getting Things Done) произвела большой фурор и была переведена на 15 языков. В новой книге, адаптированной для подростков, автор рассказывает про ту же методику по управлению временем и повышению личной эффективности, но с прицелом на школьный возраст. Сегодня подростки — это первое в истории человечества поколение, которое выросло в «подключенном» мире с Интернетом и коммуникацией в режиме нон-стоп. Им как никому другому необходимо «разгрузить» свой мозг, освободить его от лишней работы и научиться справляться с потоками новой информации и рутинных дел. Стресс преследует молодое поколение буквально на каждом шагу: в школе, дома и среди сверстников. В последнее время участились случаи подростковой депрессии. Понимая это все, Дэвид Аллен и его соавторы — специалисты по работе с подростками — модернизировали методику GTD так, что она отражает именно те сложности и ситуации, с которыми сталкиваются тинейджеры.

Елена Лутковская «Школа: все получится! Навигатор для родителей от детского психолога»

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Усилий по подготовке к школе сегодня становится все больше, а дети приходят в нее все менее готовыми. И часто напряженный учебный темп с возрастающей нагрузкой не развивает ребенка, а, напротив, истощает и лишает мотивации к обучению и развитию. Книга поможет родителям разобраться в самых острых вопросах младшей школы: готов ли ребенок к обучению; что такое индивидуальный образовательный маршрут; как выбирать школу и первого учителя; как строить партнерские отношения с учителями и администрацией школы. Автор книги – детский и семейный психолог Елена Лутковская – специализируется в области проблем адаптации к школе.

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Бен Фурман. «Навыки ребенка в действии»

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Эта книга — для тех, кто хотел бы узнать, как можно просто, но эффективно помочь ребенку любого возраста в преодолении проблем. Зачастую взрослые склонны рассматривать детские проблемы как симптомы каких-то нарушений, которые нужно лечить. А для детей проблемы — это отсутствие умений, которыми стоит овладеть. Методика освоения навыков, разработанная известным финским психиатром Беном Фурманом и его коллегами, основана именно на «детском» подходе. Ее цель — помочь детям научиться делать то, что поможет им преодолеть их проблемы. Книга адресована всем заинтересованным, неравнодушным родителям, а также психологам, социальным работникам, педагогам.

Людмила Петрановская «Что делать, если…»

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В новой книге известного психолога речь пойдет о выборе, о принятии решений, об ответственности, о том, как важно уметь оценивать риски. Известный детский психолог в увлекательной форме расскажет вашему ребенку, как правильно поступать в сложных ситуациях, с которыми он сталкивается на каждом шагу, а красочные забавные картинки помогут ему преодолеть страх и избежать опасности. Книга станет умным собеседником для школьников и бесценным помощником для их родителей.

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Гюру Эйестад «Самооценка у детей и подростков»

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Любовь — не гарантия здоровой самооценки. Многие дети растут в семьях с любящими родителями, но все равно страдают от неуверенности. Эта книга о том, как помочь ребенку научиться жить в гармонии с собой. Вы узнаете об инструментах осознанного родительства и психологических особенностях детей разного возраста. Практические рекомендации, примеры из жизни и анализ конкретных ситуаций помогут вам меньше ругаться, лучше понимать друг друга и в конце концов вырастить здорового и счастливого человека. Но начать вам придется с себя.

Юлия Гиппенрейтер «Самая важная книга для родителей»

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В это издание вошли бестселлеры профессора Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?», «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» и хрестоматия «Родителям: как быть ребенком». Это книги, совершившие революцию в области воспитания и продолжающие окрылять родителей. Автор подробно рассматривает воспитательные нормы, бытующие в нашей культуре много десятилетий, и показывает, почему они утратили эффективность. Автор доказывает, что не только с малышами, но и с трудными подростками отношения можно исправить всегда, — научившись общаться по-другому. И дает пошаговые инструкции к тому, как это сделать.

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Шамиль Ахмадуллин «Как легко учиться в младшей школе! От 7 до 12»

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Автор, известный педагог и основатель более 50 школ скорочтения Шамиль Ахмадуллин отвечает на главный вопрос родителей: как сделать обучение не мучительным процессом, а любимым занятием ребенка! В книге вы найдете четкую инструкцию, которая поможет понять причины, мешающие младшему школьнику хорошо учиться; познакомит с особенностями психологии детей этого возраста; даст инструменты, которые помогут ребенку учиться эффективно. Книга содержит упражнения и рекомендации, выполняя которые вместе с ребенком, вы заложите основы его успешного обучения и будущих достижений.