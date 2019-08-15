РИАМО - 15 авг. Фестиваль ландшафтного дизайна «#ПокаЛето» пройдет 24 и 25 августа в столичном парке «Зарядье», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем всех узнать секреты создания прекрасного сада. Лекции будут вести опытные ландшафтные дизайнеры и агрономы. Фестиваль «#ПокаЛето» будет интересен всем, кто неравнодушен к природе, творчеству и живой музыке», — сообщил сотрудник пресс-службы парка.

На фестивале гостям расскажут, как ухаживать за садом и создавать декоративный огород, научат рисовать натюрморты и пейзажи парков.

Также в парк привезут более 200 килограммов яблок разных сортов. Среди них будут редкие, например, «юный натуралист», «медуница», «осенняя радость». Посетителей будут угощать ими в дни фестиваля на лугу рядом с большим амфитеатром.

В рамках фестиваля мастера чайных церемоний расскажут о правилах приготовления и заваривания этого напитка, а также о секретных ингредиентах для вкуса и аромата.

В лектории павильона «Заповедное посольство» в дни фестиваля с 13:30 до 17:30 расскажут, как из брикетов сена сделать пуфики и кресла для дачного участка, какие цветы выбрать для тенистого сада и почему особенно важно внимательно ухаживать за хвойными деревьями. Также посетителей научат создавать дизайнерские клумбы из многолетних растений.

На лугу у большого амфитеатра с 12:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по созданию венков, букетов и бутоньерок, гостей также научат рисовать пейзажи парка «Зарядье». Кроме того, на уроках рисования, которые будут начинаться в 12:00, посетители смогут поучиться рисовать цветы пастелью.

25 августа с 13:30 до 15:00 для детей проведут бесплатную экскурсию по оранжерее «Флорариум». На ней расскажут, например, о растениях, которые живут без воды и почвы.

В дни фестиваля 17:30 до 19:45 на сцене большого амфитеатра пройдут концерты. Здесь прозвучит зажигательная латиноамериканская музыка, а также современные популярные композиции.