РИАМО – 15 авг. Оперативники в поезде сообщением Дедовск – Москва обнаружили у одного из пассажиров свыше 60 граммов мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы управления транспорта МВД России по Центральному федеральному округу.

Накануне сотрудниками линейного отдела МВД России на станции «Москва – Савеловская» по подозрению в причастности к преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в дежурную часть из вагона электропоезда Дедовск – Столбовая был доставлен 25-летний гражданин Белоруссии.

«В ходе проведения личного досмотра у него обнаружили и изъяли 15 пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что их содержимое – наркотическое средство мефедрон общей массой более 32 граммов, что является крупным размером», – отмечается в сообщении.

Мужчина признался, что «синтетику» он нашел в районе Троекуровской рощи возле станции метро «Кунцевская».

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере». В настоящее время мужчина задержан. Позднее полицейские вместе со служебной собакой провели осмотр квартиры в Подмосковье, где проживает задержанный.

«В коробках из-под крупы нашли и изъяли еще 15 свертков с порошком. Это также мефедрон, массой почти 30 граммов», – дополняется в сообщении.

Ведется расследование.