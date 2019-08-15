РИАМО – 15 авг. На Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников из центрального офиса компании «Роснефть», передает ТАСС.

Об эвакуации изданию сообщил знакомый с ситуацией источник. При этом сотрудник пресс-службы компании отказался комментировать ситуацию, уточнив, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«Компания не комментирует ситуацию, так как работают правоохранительные органы», – сказал представитель компании.

По данным СМИ, на горячую линию компании поступило сообщение о гранате, которую якобы оставили в здании.