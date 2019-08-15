РИАМО – 15 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос об вопрос об отказе мобильным операторам предоставить радиочастоты 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что Совет безопасности РФ принял решение оставить частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц за Минобороны и ФСО. При этом президент России Владимир Путин якобы наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза, касающееся развития сетей пятого поколения в РФ.

«Служебную переписку мы традиционно не комментируем», – заявил Песков.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц – наиболее привлекательный для сетей пятого поколения. Он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие производители оборудования. Однако в России данный диапазон занят силовыми ведомствами, спецслужбами и «Роскосмосом».

Стандарт мобильной связи пятого поколения (5G) – это новый этап развития технологий, который призван расширить возможности доступа в интернет через сети радиодоступа.