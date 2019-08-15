РИАМО – 15 авг. В Москве появится пять внеуличных переходов через железнодорожные пути, в большинстве случаев это будет необходимо из-за строительства МЦД, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение о подготовке проектов планировок этих мостов прозвучало в четверг на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. Один их этих переходов собираются построить в районе Большого Коптевского проезда – на участке между остановочными пунктами «Красный Балтиец» и «Гражданская».

«Данный переход не только обеспечит пешеходную связь районов Аэропорт и Тимирязевский, но и обеспечит гражданам безопасный переход через железнодорожные пути Рижского направления МЖД (МЦД-2)», – пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова. Ожидается, что переходом будут пользоваться около 100 человек в час.

Еще два пешеходных перехода через железнодорожные пути Рижского направления МЖД (МЦД-2) намерены возвести в створе улицы Вучетича и Петровско-Разумовского проезда, а также в районе дома №19 в 1-ом Тушинском проезде.

В настоящее время по указанным адресам организованы наземные регулируемые пешеходные переходы, которые востребованы жителями. Однако в связи с увеличением интенсивности поездов после запуска линии МЦД-2, их безопасная эксплуатация станет невозможной. Поэтому существующие переходы ликвидируют.

Для обеспечения безопасного перехода через пути Савеловского направления МЖД пешеходный переход появится в створе улицы Всеволода Вишневского – в районе дома №7, корпус 2 по Дмитровскому шоссе и дома №3 по улице Яблочкова.

На сегодняшний день здесь отсутствует организованный пешеходный переход. Его строительство также необходимо в связи с запуском линии МЦД-1. Ожидается, что данной пешеходной связью будут пользоваться около 250 человек в час.

Еще один пешеходный переход планируется построить на Курском направлении МЖД в районе дома №8 по Железнодорожной улице и дома 8 по Новостроевской улице. Он свяжет западную и восточную части Щербинки.

Новый переход заменит востребованный существующий наземный регулируемый переход, которым пользуются порядка 900 человек в час. Необходимость строительства также связана с запуском линии МЦД-2.

Проекты строительства новых переходов будут рассмотрены на публичных слушаниях.