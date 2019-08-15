РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. Управляющая компания промыла четыре мусороприемных камеры в доме на Больничном проезде в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» выполняют работу по промывке мусороприемных камер в многоквартирных домах в соответствии с графиком.

«В частности, такая работа была проведена в четырех подъездах корпуса №1 дома №2 на Больничном проезде», – отмечается в сообщении.

Активные жители данного дома следили за качеством выполняемых работ.