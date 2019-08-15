РИАМО - 15 авг. Заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил производственно-складской корпус «D» завода по производству электроники и бытовой техники южнокорейской компании LG, говорится в сообщении пресс-службы

Объект возведен на территории существующего предприятия на 86-м километре Минского шоссе в Рузском городском округе.

«Новый производственно-складской корпус предназначен для приема, промежуточного хранения, комплектования сырья и комплектующих бытовой электроники, а также для хранения готовых изделий завода. Общая площадь здания составляет 25670 квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На прилегающей территории обустроены зоны погрузки-разгрузки и парковка для автомобилей. Финансирование строительства осуществляется за счет инвестора, застройщиком выступает ООО «ЛГ Электроникс РУС».

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию. На объекте будет создано свыше 100 новых рабочих мест», – отметил Гарибян.