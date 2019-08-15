РИАМО – 15 авг. С начала лета текущего года в Подмосковье заключили более 35 тысяч договоров с юридическими лицами на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), всего же на данный момент договоры есть уже у более 92% юрлиц региона, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

С 1 января 2019 года в Московской области действуют новые стандарты сбора и переработки отходов. Сейчас мусор разделяется на «сухой» (синий бак – бумага, металл, картон, пластик), и «смешанный» (серый бак – весь остальной мусор, за исключением того, который утилизируют в особом порядке). Это поможет снизить общие объемы захоронения мусора на полигонах области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в настоящее время проводятся масштабные проверки и принимают все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены всеми без исключения предприятиями и организациями», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется садовым товариществам, где летом часто появляются несанкционированные свалки и стихийные навалы мусора. На данный момент в Московской области зарегистрировано более 11 тысяч СНТ, из которых 10 тысяч уже заключили договоры на вывоз отходов.

Отсутствие договора на вывоз мусора может стать причиной для привлечения организации к административной ответственности. Так, нарушителю могут выписать штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных и до 250 тысяч для юридических лиц.