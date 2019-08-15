РИАМО - 15 авг. В Москве выпустили новые бесплатные карты для туристов на русском, английском и китайском языках, сейчас их можно найти в отелях, музеях и парках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящий момент бесплатные карты уже доступны на ВДНХ, в ГУМе, парке «Зарядье», Пушкинском музее и музее Москвы, а также в кассах Московской канатной дороги. Планируется, что в будущем их также разместят на стойках «Живое общение» в метро и в зонах ожидания «Аэроэкспресса».

«Сделали новые карты города для туристов на трех языках: русском, английском и китайском. Хорошая помощь даже в век интернета. Компактные складные карты удобно носить. А еще в них много полезной информации», – написал мэр столицы в своем аккаунте в Instagram.

Собянин дополнил, что в картах можно найти информацию о том, как арендовать машину или велосипед, как добраться до аэропорта. Кроме того, с ее помощью можно найти интересные локации и музеи, а также изучить схему столичного метрополитена.