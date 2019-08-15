РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 авг. В подмосковных Люберцах общественник проверил работу изолятора временного содержания (ИВС) и специального приемника, нарушений не выявили, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Представитель общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Тимур Привалов в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью сотрудников полиции посетил изолятор временного содержания и специальный приемник МУ МВД России «Люберецкое».

«Тимур Привалов ознакомился с правилами внутреннего распорядка изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, условиями содержания граждан в спецприемнике, проверил камеры, уделил особое внимание вопросам обеспечения медицинской помощи и организации питания. Он положительно оценил работу правоохранителей, нарушений выявлено не было», – говорится в сообщении.

Общественник провел беседы с задержанными, жалоб на условия содержания или неправомерные действия сотрудников полиции не поступило.