РИАМО – 15 авг. В столице на 16 и 17 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, при этом до 21 часа 16 августа предупреждение о погоде в городе не требуется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Москве из-за дождя с 21 часа 16 августа до 21 часа 17 августа.

Такой же уровень опасности погоды объявили на территории Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской и Белгородской областей.

В Москве днем 16 августа будет облачно, пройдет небольшой дождь, температура составит 19-21 градус. 17 августа сохранится похожая погода. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем – 17-19.