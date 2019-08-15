РИАМО - 15 авг. В детском инфекционном отделении городской клинической больницы в подмосковных Мытищах начались ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В данный момент ремонтируются лестничные марши и частично входная группа.

«В рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» планируется отремонтировать кровлю, фасад, заменить оконные блоки, выполнить косметический ремонт. На эти цели выделено 5 миллионов рублей», – сказал главный врач Мытищинской больницы Валерий Янин.

Кроме того, начались работы по замене асфальтового покрытия дорог и тротуаров на территории больницы. Обновят почти 12 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия в рамках реализации программы ремонта дорог. Работы планируется завершить осенью.