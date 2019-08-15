РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 авг. Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске в четверг состоялось совещание, посвященное реализации национального проекта в сфере культуры в муниципалитетах региона, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Совещание провела министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. В мероприятии также приняла участие глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Мы говорим о том, что национальный проект «Культура» должен быть реализован не формально. Принципиально важно общение со СМИ, потому что широкий круг людей не очень понимает за формальными определениями «в рамках нацпроекта сделано то-то и то-то», что главная идея, заложенная президентом Владимиром Путиным в эти программы, состоит в том, чтобы наши мероприятия, реализуемые за счет государственного бюджета, были направлены на улучшение жизни людей», – отметила Ширалиева.

По словам министра, в регионе проводят информатизацию и цифровизацию музеев для того, чтобы заинтересовать и привлечь молодых людей.

«Мы пробуждаем интерес. Даже те, кто придет, привлеченный неким «аттракцион ом», например, элементами дополненной реальности, узнают для себя массу нового. Это поднимет их образовательный уровень», – сказала Ширалиева.

Кроме того, министр добавила, что с руководителями управлений культуры муниципалитетов на совещании проговорили моменты, связанные с реализацией нацпроектов и работой в системе ЦУР.

«В Красногорске по ряду мероприятий все нормально. Сейчас «провисла» система по закупкам музыкальных инструментов – это федеральные деньги. Мы очень внимательно это контролируем, мониторим. Будем помогать коллегам. Убеждены, что буквально в течение нескольких дней вся работа будет проведена. Нам очень важно, чтобы наши ребята в новом учебном году могли заниматься в школах искусств на новых музыкальных инструментах», – заключила Ширалиева.