РИАМО - 15 авг. В Подмосковье на 15 и 16 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за локальных гроз и тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за грозы местами с 21 часа 15 августа до 9 часов 16 августа. Из-за тумана предупреждение действует с 3 до 9 часов 16 августа.

С 9 до 22 часов 16 августа предупреждение о погоде в Подмосковье не требуется.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской, Ивановской, Тульской, Воронежской областей и Москвы.

В Подмосковье 16 августа будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь. Ожидаются гроза и туман. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем — 19-21 градус.