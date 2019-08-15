В этот уикенд в Москве проходит фестиваль ландшафтной архитектуры «Сады и люди», состоится самая популярная дизайн-ярмарка «Ламбада-маркет» и гаражная распродажа книг. Те, кто хочет отдохнуть от городской суеты, смогут посетить «Муми-день» в «Музеоне» или съездить в Никола-Ленивец на фестиваль Signal 2019.

ПЯТНИЦА, 16 августа

Фестиваль «Сады и Люди»

© фото из личного архива Александра

Фестиваль ландшафтного дизайна «Сады и люди» с 15 августа проходит на ВДНХ. На фестивале будут представлены около 20 садов ведущих ландшафтных дизайнеров России и мира. Тема конкурса в этом году - «Пятый элемент», а сады ландшафтных дизайнеров будут представлены в пяти номинациях: «Большой сад», «Малый сад», «Учитель и ученик», «Ландшафтный арт-объект» и «Сады начинающих». Оценивать работы мастеров будет жюри, которое возглавляет член Общества садовых дизайнеров Великобритании и Федерации ландшафтных дизайнеров Франции Джеймс Бассон.

Среди необычных садов – проект финского дизайнера Хейди Ханнус «Энергия», сад «Спадчына/Наследие» от ландшафтных архитекторов Юлии Чемердовской, Анастасии Запольской, Дианы Нехайчик и Ирины Иодо, который перенесет зрителей в белорусскую деревню с обветшалым домом, лесом и полем. Для посетителей будет проводиться экскурсия по конкурсным проектам, где им расскажут о композиции и необычных авторских приемах. Для детей на фестивале создана площадка «Детский сад».

Где: Москва, Северный сквер ВДНХ

Цена: 500 рублей

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«Муми-день» в «Музеоне»

Праздник «Муми-день», посвященный Международному дню книголюба и 105-летию со дня рождения финской писательницы Туве Янссон, 16 августа пройдет в парке «Музеон». В программе – лекция о творчестве Туве Янссон и истории ее персонажей – муми-троллей, занятие по сторителлингу, где все желающие смогут придумать свои истории о жизни Муми-семьи, литературные игры, мастер-классы и прочее. На фестивале каждый желающий сможет задать вопросы самому заботливому и нежному персонажу сказок финской писательницы – Муми-маме и узнать, на кого из жителей Мумидола он больше похож.

Где: Москва, парк искусств «Музеон»

Цена: бесплатно

Фестиваль Signal 2019

© страница фестиваля Facebook

Фестиваль электронной музыки Signal 2019 с 15 по 18 августа в третий раз пройдет в Никола-Ленивце. В прошлом году фестиваль стал лучшим электронным событием Москвы под открытым небом, представив четырехдневную программу с участием 70 артистов, в создании инсталляций и шоу приняли участие проекты Sila Sveta, СЕТАП, True Light Crew. Третий фестиваль в Никола-Ленивце вдохновлен идеями и нововведениями, в которых раскрывается главный концепт этого лета – Terrain of Freedom. Послушать можно будет команды Efdemin, Phase Fatale, Lutto Lento, Boot & Tax и других музыкантов.

Где: Калужская область, арт-парк «Никола-Ленивец»

Цена: от 3600 рублей

Кинопремьера «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Новый фильм Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» – первая лента режисеера, снятая на английском языке, выходит в российский прокат 15 августа. Премьера состоялась на международном фестивале в Торонто и вызвала интерес публики, так как в ней снялись Натали Портман, Николас Холт, Кит Харингтон, Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс и другие. Главные герои – популярный актер подросткового серила и его поклонник, с которым у него завязывается переписка. Это и сыграет судьбоносную роль в жизни обоих.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Новый «Форсаж», «Однажды в Голливуде», «Angry Birds 2» — что смотреть в кино в августе 2019>>

СУББОТА, 17 августа

Veter Summer Festival 2019

© страница фестиваля Facebook

Летний фестиваль Veter Summer Festival 2019 пройдет 17 и 18 августа в Москве. Здесь можно купить стильную одежду для детей и взрослых, купальники, шляпы ручной работы, посуду, украшения из серебра и натуральных камней, виниловые пластинки, эко-масло и многое другое. На гастромаркете можно будет попробовать картофельный стрит-фуд, мексиканскую кесадилью, банановое мороженое, авторские торты, эклеры и макаруны. Среди развлечений – концерт, воркшопы, лекции, мастер-классы по растениеводству, макраме и другим видам хенд-мэйда, кофейные дегустации, а также цветочный, винтажный и фермерский рынки (за ассортимент продуктов отвечают Даниловский, Усачевский и Центральный рынки Москвы).

Где: Москва, Культурный центр ЗИЛ

Цена: бесплатно

Гаражная распродажа издательства «МИФ»

© страница Издательства МИФ Facebook

Большая книжная распродажа 17 и 18 августа пройдет на территории «Хлебозавода». Организаторы приготовили более 300 наименований книг по цене от 200 до 500 рублей. Здесь можно будет найти книги по саморазвитию и психологии, маркетингу и бизнесу, комиксы и детские книги, тетради KUMON, игры и многое другое. Все книги на распродаже – новые, изданные до 2019 года. Среди них можно найти редкие экземпляры, которых нет в магазинах.

Где: Москва, арт-кластер «Хлебозавод», пространство «Ангар»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа

«Ламбада-маркет»

© «Ламбада-маркет», Facebook

Последняя дизайн-ярмарка этого лета «Ламбада-маркет» 18 августа пройдет на площадке института «Стрелка». В этот раз в ярмарке примут участие 250 дизайнеров, будет работать фудкорт и три музыкальные точки. На маркете можно будет найти дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары, мебель, предметы интерьера, игрушки, книги и пластинки. На фудкорте предложат уличную и домашнюю еду, гриль, пиццу из дровяной печи, лимонады и мороженое.

Где: Москва, Красный Октябрь, институт «Стрелка»

Цена: бесплатно

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Органный фестиваль

Дуэт Хироко Иноуэ (Япония) и Жана Пьера Стайверса (Нидерланды) 18 августа выступит на концерте в рамках Органного фестиваля от благотворительного фонда Belcanto. Выступление пройдет в легендарном особняке Смирнова на Тверском бульваре. В программе: произведения Жоржа Бизе, Иоганнеса Брамса, Антонина Дворжака, Камиля Сен-Санса и Петра Ильича Чайковского, которые прозвучат под демонстрацию шедевров Рериха. Полотна художника будут воспроизведены мастером в технике песочной живописи и спроецированы на большой экран, расположенный на сцене.

Где: Москва, Тверской бульвар, д. 18, стр.1

Цена: от 1200 рублей