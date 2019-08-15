РИАМО – 15 авг. В подмосковных Химках в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Мичурина, его строят на территории лыжного стадиона имени Анфисы Резцовой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Строительство объекта началось в 2017 году, но позже план работ был скорректирован. На данный момент объявлен тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Ожидается, что в конце августа будет назван подрядчик, который с сентября возобновит строительные работы», – сказал руководитель МКУ «Управление строительства» по городскому округу Химки Тимур Магомедов.

В новом ФОКе смогут одновременно заниматься до 150 человек. Предусмотрены зоны для занятий хоккеем, плаванием и фехтованием. Посещать комплекс смогут жители Химок всех возрастов. К тому же, его можно будет использовать для подготовки профессиональных спортсменов.

Всего в городском округе Химки находится 28 спортивных объектов, 14 из которых построили за последние пять лет. Еще несколько комплексов появится в округе в ближайшие годы. Так, например, уже в сентябре свои двери откроет новый ФОК в микрорайоне Подрезково.