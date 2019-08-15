РИАМО - 15 авг. В Москве планируют реконструировать путепровод на Ленинградском шоссе, градостроительно-земельная комиссия столицы согласилась с подготовкой проекта планировки территории участка, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Путепровод находится на 24-25 километре Ленинградского шоссе.

«Реконструируемый участок улично-дорожной сети протяженностью 700 метров находится в районе, ограниченном Международным и Машкинским шоссе. Путепровод проложен над железнодорожными путями и имеет большое значение для организации движения как автомобилей и пешеходов, так и поездов», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что после реконструкции объект будет отвечать современным требованиям по эксплуатации транспортных средств, в первую очередь высокоскоростных поездов.

«Это поможет повысить пропускную способность не только рассматриваемого участка магистрали, но и всего Ленинградского шоссе», – заключила Пятова.

Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят в следующем году>>