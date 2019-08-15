РИАМО - 15 авг. В Дмитровском округе Подмосковья состоялся чемпионат России по гольфу, победителем стал представляющий Московскую область Дэвид Аткинс, всего в соревнованиях приняли участие 97 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Чемпионат завершился 11 августа. Он проходил на поле гольф-клуба «Форест Хиллс» около деревни Матвейково.

«На одном из самых красивых и сложных полей в России соревновались 97 гольфистов из семи регионов РФ. По итогам двух дней 40 участников, показавшие лучший результат, продолжили борьбу за титул. Чемпионами страны стали Дэвид Аткинс, представляющий Московскую область, и Екатерина Малахова, выступающая за Москву», — говорится в сообщении.

Чемпионат России показал, какой интересной бывает гольф-статистика. За 4 дня каждый из участников сыграл по 72 лунки в совершенно разных погодных условиях. На старт чемпионата вышли игроки 2005 и 1960 годов рождения и смогли соревноваться на равных.