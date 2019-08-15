РИАМО – 15 авг. Восемь российских дизайнеров поучаствуют в дизайнерском маркете Art Sale фестиваля «Цветочный джем», приобрести модную одежду и аксессуары можно будет со скидкой до 70%, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В дни фестиваля «Цветочный джем», с 23 августа по 8 сентября, на площади Революции откроется дизайнерский маркет Art Sale.

«Восемь популярных российских дизайнеров – KATYA DOBRYAKOVA, Loom Moscow, Exclaim, Mirstores, Maison Esve, CHAPURIN, Masterpеаce и SOL – представят коллекции брендовой одежды и аксессуаров. Авторские свитшоты, handmade свитеры, ретроплатья, винтажные костюмы, необычная бижутерия – вот лишь неполный список того, что можно будет найти в дизайнерских корнерах», – отмечается в сообщении.

Приобрести новинки для своего гардероба гости фестиваля смогут заметно дешевле, чем на модных сайтах и в шоурумах – специальные скидки для гостей «Цветочного джема» будут доходить до 70%.

В Art Sale на площади Революции можно будет приобрести свитшоты с вышивкой от дизайнера Екатерины Добряковой (KATYA DOBRYAKOVA), владелицы одноименных брендовых бутиков в Москве и Нью-Йорке.

«Ретроплатья и винтажные костюмы найдутся в корнере бренда Loom Moscow – фаворита многих российских селебрити. Exclaim представит ассортимент изысканной и универсальной бижутерии высокого качества. В корнере Mirstores – уютные handmade свитеры от одного из самых популярных брендов Москвы», – перечисляется в материале.

Art Sale разместится в центральном павильоне площадки «Цветочного джема» на площади Революции и будет открыт ежедневно c 11:00 до 20:00. В первые дни фестиваля, с 23 по 31 августа, резидентами дизайнерского маркета станут KATYA DOBRYAKOVA, CHAPURIN, Maison Esve и Loom Moscow.

А с 1 по 8 сентября в корнерах Art Sale гостей ждут модные творения брендов Mirstores, SOL, Exclaim и Masterpеаce.

Международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в Москвы уже в третий раз. Основные события запланированы с 23 августа по 8 сентября. Однако уже с 20 июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира.