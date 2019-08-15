РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. В подмосковном Подольске отключат горячую воду в 11 домах в связи с аварийным ремонтом магистрального трубопровода в районе улицы Февральской, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Согласно факсограмме ООО «Подольский электромеханический завод имени Калинина» от 14 августа 2019 года, в связи с выполнением аварийного ремонта магистрального трубопровода в районе улицы Февральской, дом №2Б, с 15 по 17 августа горячее водоснабжение будет отключено в 11 домах, обслуживаемых котельной на улице Комсомольская, 1», – говорится в сообщении.

Горячую воду отключат на улице Курская в домах №№2, 4, 4А, 6, Февральская, в домах №№2, 2А, 2Б, Товарная 3, 4, Вокзальная, в домах №№3, 5А.