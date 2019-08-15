РИАМО - 15 авг. Гости Подмосковья теперь могут познакомиться с расположенными в регионе старинными усадьбами на интерактивной карте, которая доступна на официальном портале правительства Московской области по ссылке.

В Московской области находится 320 дворянских усадеб, некоторые из которых оказались заброшены и разрушены. Часть исторических объектов превратили в музеи и заповедники. На онлайн-карте отмечены 65 подмосковных усадеб, которые открыты для туристов. С помощью карты можно узнать адрес и контакты музейных объектов, а также данные о том, какие достопримечательности сохранились на территориях усадеб.

Дворянские имения в Подмосковье – это очаги русской культуры, родовые гнезда известных писателей, поэтов, художников и музыкантов. С 2013 года региональные власти реализуют программу по восстановлению усадеб. Ее запустили для того, чтобы привести в порядок объекты культурного наследия в Московской области.

Усадьбы, расположенные в Подмосковье, находятся не только в областной собственности, но и в федеральной, муниципальной, московской, частной и смешанной собственности. Кроме того, шесть объектов вовсе не имеют хозяев. Самыми «усадебными» в Подмосковье являются Коломенский, Одинцовский, Дмитровский городские округа, а также городские округа Солнечногорск, Чехов и Клин.