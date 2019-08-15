РИАМО - 15 авг. В Сети появилось видео Следственного комитета РФ с места экстренной посадки самолета в Раменском округе Подмосковья, ролик опубликован на канале СК РФ на YouTube.

Авиалайнер Airbus А-321, летевший рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа почти после взлета. В момент инцидента на борту самолета находилось 226 пассажиров. 55 пассажиров обращались за медицинской помощью.

На кадрах СК виден поврежденный самолет, который лежит в кукурузном поле. Вокруг лайнера скосили кукурузу, чтобы она не мешала работе оперативных служб. На месте работают сотрудники СК. В ролике также показано, как правоохранители работают в кабине самолета.

В настоящее время по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>