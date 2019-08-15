РИАМО – 15 авг. Жилой дом на 127 квартир построят в Обручевском районе столицы по программе реновации, ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Объект расположен по адресу: улица Гарибальди, владение 18. Сейчас идет возведение монолитных конструкций подземной части здания.

«Жилой дом – односекционный монолитный, строится по индивидуальному проекту. Фасады здания будут выполнены в бежевых и коричневых тонах и облицованы керамогранитом. Для удобства жильцов на фасадах установят короба для кондиционеров, балконы застеклят», – говорится в сообщении.

Дом рассчитан на 127 квартир, из них 18 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит более 7 тысяч квадратных метров. Вход в жилую часть здания будет со стороны двора, а в нежилые помещения – со стороны улицы Академика Пилюгина.

На первом этаже разместят в том числе комнату консьержа, помещения для уборочного инвентаря. В здании будут три лифта – два грузоподъемностью 400 килограммов и один грузоподъемностью 1 тонна. Лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Под зданием расположится подземная автостоянка. На придомовой территории также оборудуют парковки.

«Всего в районе Обручевский в программу реновации включено 17 жилых домов. Для начала реализации программы в районе подобрана одна стартовая площадка, активно продолжается работа по подбору новых», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.