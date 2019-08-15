РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. В микрорайоне Климовск Подольска начали утеплять фасад многоквартирного дома на улице Революции, после монтажных работ его покрасят в яркий цвет, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области производятся работы по утеплению фасада жилого 10-подъездного дома №4 на улице Революции. Это в общей сложности 15 284 квадратных метра. Ответственные сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» во главе с генеральным директором Александром Громовым побывали по указанному адресу, поговорили с проживающими. Жители довольны, что фасад дома не только утепляют, но и красят», – говорится в сообщении.

В результате многоквартирный дом вместо безликого серого становится ярким и нарядным.