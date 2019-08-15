РИАМО – 15 авг. Павильоны телешоу «Дом-2» перенесут в новую Москву, в результате чего их площадь увеличится с 2,5 тысячи до 4 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС.

Переезд телешоу может начать уже в сентябре. Предыдущую съемочную площадку придется покинуть из-за ее месторасположения – она находится недалеко от поселка Летова Роща на участке, на котором запланировано возведение дороги Саларьево – Марьино.

«Площадь павильонов телешоу «Дом-2» после переезда на новый участок увеличится на 60% и составит 4 тысячи квадратных метров, построят пять-шесть объектов в два-три этажа с просторными корпусами», – говорится в сообщении.

Новый участок для «Дома-2» также находится в новой Москве, его площадь составляет порядка 1,6 гектара. Сейчас на нем идут подготовительные работы и прокладываются инженерные сети.

Когда может начаться переезд «Дома‑2» на новую площадку>>