РИАМО - 15 авг. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал происшествие с самолетом Airbus А-321 «Уральских авиалиний», он считает, что именно умелые действия высокопрофессионального экипажа авиалайнера позволили избежать трагедии, сообщает «Интерфакс».

Авиалайнер Airbus А-321, летевший рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа почти после взлета. В момент инцидента на борту самолета находилось 226 пассажиров, из них шестеро детей. Всех их эвакуировали. 23 пассажирам потребовалась помощь медиков. Известно, что они могут надеяться на компенсации.

«У нас произошло авиационное происшествие. Благодаря очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей», – заявил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что удачная аварийная посадка, безусловно, является хорошим событием.

Медведев заверил, что специальная комиссия будет изучать данные об аварии и выяснит ее причины.

В настоящее время по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил пилотов за их действия при посадке и за то, что все остались живы. Врачам и медикам, которые оказывали помощь пострадавшим, губернатор также выразил благодарность.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>