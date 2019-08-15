РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. В ходе проверки выполненного капитального ремонта дома на улице Парковая в подмосковном Подольске выявили незначительные нарушения, подрядчик пообещал в ближайшее время устранить все замечания, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений партии «Единая Россия» по контролю проекта «Городская среда» депутат проинспектировал капремонт в многоквартирном доме №5 на улице Парковая. Он провел проверку совместно с депутатом совета депутатов Подольска Владимиром Нелюбиным, представителями МКУ «Окружное хозяйство», подрядной организации.

«В доме 1968 года постройки ведется ремонт фасада, в плане – ремонт металлической скатной кровли, замена стропильной системы, ремонт чердачного помещения с его последующим утеплением и другие работы. В ходе осмотра выявлены незначительные нарушения, которые подрядчик устранит в ближайшее время», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в Подольске в план ремонта на 2019 год вошла 61 кровля разной конструкции: плоские с мягким покрытием или двускатные с шиферным или металлическим покрытием. Работы по всем адресам завершатся до начала отопительного сезона.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов ведутся на разных объектах в Подольске с середины июня. Для того, чтобы подрядчик вышел на объект, необходимо соблюсти все законные процедуры. 28 марта Фондом капитального ремонта были проведены конкурсные торги, затем заключены договоры с двумя генеральными подрядчиками ООО «Комтех» и ООО «АБВ Инжениринг», которые, в свою очередь, подобрали проверенные субподрядные организации, провели обследования объектов и приступили к работам.

В Подольске в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» включено 1590 домов. В 2019 году планируется выполнить его в 143 домах, в 120 это будут строительно-монтажные работы на кровлях, фасадах, инженерных коммуникациях, в 23 – замена лифтового оборудования.