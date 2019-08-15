РИАМО – 15 авг. Заповедные места в Можайском городском округе, где впервые за 90 лет появилось гнездо черного аиста, возьмут под охрану, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Ранее был подготовлен проект положения о государственном природном заказнике областного значения «Леса Колоцкого лесничества».
Он подчеркнул, что принято решение переименовать заказник и увеличить его территорию с 558 до 1399 гектаров.
«Это ценнейшая заповедная зона. Здесь зафиксировано обитание 16 видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области. Но самое важное то, что при обследовании заказника было обнаружено гнездо черного аиста», – дополнил Куракин.
По его словам, это первое достоверное свидетельство обитания редчайшей птицы в Подмосковье за последние 90 лет.
Помимо черного аиста в заказнике обнаружены следы обитания бурого медведя, речной выдры, обыкновенной рыси, черного коршуна, лугового луня и кедровки.
Минэкологии планирует предельно жесткий режим особой охраны в ООПТ. Предполагается запрет на любую хозяйственную деятельность, которая может повредить экосистемам, заезд в заказник на любом виде транспорта, неорганизованный туризм, разведение костров.
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