РИАМО – 15 авг. Заповедные места в Можайском городском округе, где впервые за 90 лет появилось гнездо черного аиста, возьмут под охрану, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее был подготовлен проект положения о государственном природном заказнике областного значения «Леса Колоцкого лесничества».

«ООПТ была создана в Можайском городском округе в 1986 году под названием «Сложные ельники Москворецкого лесничества». При последнем обследовании вблизи заповедника обнаружены ценные экосистемы, не вошедшие в состав ООПТ», – отметил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он подчеркнул, что принято решение переименовать заказник и увеличить его территорию с 558 до 1399 гектаров.

«Это ценнейшая заповедная зона. Здесь зафиксировано обитание 16 видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области. Но самое важное то, что при обследовании заказника было обнаружено гнездо черного аиста», – дополнил Куракин.

По его словам, это первое достоверное свидетельство обитания редчайшей птицы в Подмосковье за последние 90 лет.

Помимо черного аиста в заказнике обнаружены следы обитания бурого медведя, речной выдры, обыкновенной рыси, черного коршуна, лугового луня и кедровки.

Минэкологии планирует предельно жесткий режим особой охраны в ООПТ. Предполагается запрет на любую хозяйственную деятельность, которая может повредить экосистемам, заезд в заказник на любом виде транспорта, неорганизованный туризм, разведение костров.