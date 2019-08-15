Самолет «Уральских авиалиний» утром 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. По предварительным данным, лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к сбою в двигателях. Жесткую посадку Airbus в Раменском с 226 пассажирами на борту уже назвали «экстраординарной», невероятной и сравнили с «чудом на Гудзоне», а пилоты стали настоящими народными героями. Обозреватель РИАМО вспомнила самые известные ЧП с самолетами в России, которые закончились хэппи-эндом благодаря мастерству экипажа.

Чудо в Раменском

Самолет компании «Уральские авиалинии» Airbus А-321 вылетел утром 15 августа 2019 года из аэропорта Жуковский в Симферополь. В воздухе лайнер провел всего минуту, затем командир связался с диспетчерами и доложил о попадании птицы в двигатель. После чего борт пропал с радара. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Командир принял решение произвести экстренную посадку прямо на кукурузном поле недалеко от деревни Рыбаки. Самолет приземлился на «голое брюхо», с убранными шасси и выключенными двигателями. Экипаж грамотно организовал эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам. Пострадавшие, всего 23 человека, включая девять детей, были оперативно доставлены в Раменскую больницу без угрозы жизни, большинство из них уже отпущены домой.

По словам пассажиров, самолет начало трясти сразу после взлета. В Росавиации заявили, что причиной ЧП стало попадание в двигатели стаи чаек при взлете. Идет следственная проверка, бортовые черные ящики переданы в МАК. Там уже высоко оценили действия экипажа экстренно севшего аэробуса.

Командир экипажа, посадивший лайнер в поле без жертв – 41-летний пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, его налет превышает 3000 часов. Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года, он налетал более 600 часов. Оба пилота окончили Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов отметил, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Инцидент он назвал экстраординарным случаем. А глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм у пассажиров.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>

Отличная работа и второй день рождения

© mash

Утром в четверг соцсети заполнили посты пассажиров, эвакуированных с борта Airbus А-321. Люди радовались счастливому спасению, благодарили командира воздушного судна Дамира Юсупова и остальной экипаж рейса Жуковский – Симферополь. Многие Интернет-пользователи также хвалили пилотов и поздравили пассажиров экстренно севшего самолета со «вторым днем рождения».

Восторженные отзывы пассажиров о классной работе пилотов подтвердили и эксперты авиации. Так, летчик-испытатель Вадим Базыкин в интервью «360» сравнил жесткую посадку Airbus в Подмосковье с «чудом на Гудзоне» в 2009 году в США, когда лайнер, на борту которого было 155 человек, приземлился на поверхность реки. По его словам, экипаж «Уральских авиалиний» действовал правильно, выключив двигатель, тем самым не допустив пожара, и сев на грунт без шасси, а пилот – просто «умница». Летчик также отметил, что из-за одной птицы двигатель не сломается, а вот стая птиц – это серьезная угроза.

В свою очередь, исполнительный директор общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников заявил «КП», что командир Airbus А-321 достоен самой высокой награды, потому что спас сотни людей, действуя строго по инструкции, и не допустив повторения майской катастрофы «Суперджета» в «Шереметьеве», когда самолет загорелся.

«Пилот крутой»: пользователи соцсетей об экстренной посадке Airbus А‑321 в Подмосковье>>

Посадка в тайгу

В 2010 году 7 сентября самолет Ту-154Б совершил аварийную посадку в сибирской глуши. Он летел из аэропорта Полярный города Удачный в Москву. Через несколько часов после взлета на борту произошла полная потеря электропитания, которая привела к отключению бортовых навигационных систем. Экипаж стал искать запасной аэродром.

Ближайшая посадочная полоса оказалась в селе Ижма на севере Коми, но там, среди тайги самолеты не приземлялись давно. К счастью, полоса оказалась расчищена и была готова принять самолет. При приземлении самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался прямо в лесу. Из девяти членов экипажа и 72 пассажиров никто не пострадал.

«Мой самолет упал»: пассажиры Airbus А‑321 об экстренной посадке в поле>>

Чудо на Неве

В 1963 году пилоты Ту-124 совершили настоящий подвиг и посадили самолет в центре Ленинграда – прямо на поверхность реки Невы. 25 августа самолет совершал рейс из Таллинна в Москву, и уже при взлете пилоты заметили неполадки с передним шасси и поняли, что механизм выпуска заклинило. В полете летчики безуспешно пытались впустить-выпустить шасси. В итоге экипаж отправили в аэропорт Ленинграда. Изначально летчики планировали посадить самолет «на брюхо» в аэропорту Пулково. Самолет кружил на высоте 0,5 километра, чтобы выработать топливо.

Внезапно отказали оба двигателя самолета, и экипаж понял, что дотянуть до аэропорта уже не получится. Командир воздушного судна Виктор Мостовой и второй пилот Василий Чеченев молниеносно решили садиться на воду. В этот момент на реке не было судов, кроме буксира, который вез лес. Пилоты посадили самолет на воду, чуть не зацепив буксир. Однако все кончилось благополучно – никто из пассажиров не получил серьезных ранений, эвакуация прошла достаточно быстро. Спаслись 45 пассажиров и шесть членов экипажа.

Экстренная посадка пассажирского самолета в Раменском округе>>

Приземление в болото

© ГБУ Архангельской области "Служба спасения им. И.А. Поливаного"

8 ноября 2018 года жесткую посадку в лесу Архангельской области совершил самолет Ан-2, летевший по внутреннему маршруту Васьково – Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении фюзеляжа самолета и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась.

Самолет совершил посадку в болотистой местности, что позволило смягчить удар при приземлении. На борту находились 13 человек, в том числе семимесячный малыш. Лишь благодаря профессионализму пилотов никто не погиб, два человека получили травмы.