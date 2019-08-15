РИАМО - 15 авг. Оперативный штаб работает на месте аварийной посадки самолета Airbus А-321 в подмосковном Раменском городском округе, группировка сил насчитывает 67 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Работает оперативный штаб, открыта горячая линия ГУ МЧС по Московской области, телефон: 8 (498) 505-41-70», - говорится в сообщении.

На месте находится группировка в составе 29 единиц техники и 67 человек, в том числе от МЧС - семь единиц техники и 18 человек.

В четверг самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.

В связи с авиапроисшествием ограничено движение автотранспорта на участке Московского малого кольца Раменское – Малахово – Рыбаки в районе поворота на деревню Рыбаки.