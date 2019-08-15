РИАМО – 15 авг. Фестиваль водных фонариков «Мечта Близко» пройдет в подмосковном Реутове с 30 августа по 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Свыше тысячи человек примут участие в фестивале водных фонариков, который пройдет в подмосковном Реутове в парке «Фабричный пруд». Каждый участник может сделать необычное признание в любви», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, на протяжении всего дня будут проходить бесплатные мастер-классы по созданию авторских и именных фонариков, конкурсы от ведущего и изысканные блюда от фудкорта фестиваля.

Для всех маленьких участников пройдет фестиваль мыльных пузырей, который состоится 31 августа и 1 сентября с 13:00 до 16:00. Запуск водных фонариков пройдет 16, 17 и 18 августа в 21:30 и в 22:00.

Развлекать гостей фестиваля будут Женя Ефимова, Porto Moris, Sattva Project, G9, Lila Manila и другие музыкальные коллективы.

Парк «Фабричный пруд» расположен между бывшей хлопкопрядильной фабрикой и НПО «Машиностроения». Упоминания о пруде встречаются еще в конце XIX века. В настоящее время его общая площадь составляет 5,4 гектара.