РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 авг. Активисты «Народного контроля» выявили незаконную продажу алкоголя в микрорайоне Коренево поселка Красково подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Куратор партийного проекта «Единой России» Багир Зейналов совместно с сотрудниками полиции провел рейд, направленный на выявление фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции в нестационарном объекте. Местом контрольной закупки стал киоск, расположенный на улице Железнодорожная в Кореневе.

«Активист партийного проекта купил три бутылки пива. В ходе выявленного нарушения сотрудник полиции составил протокол на основании отпуска спиртосодержащей продукции в нестационарном объекте, где продажа алкоголя запрещена», – говорится в сообщении.

Из киоска изъяли свыше 500 бутылок алкоголя. Также полицейские выписали штраф владельцу торгового объекта в размере 40 тысяч рублей.