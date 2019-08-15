РИАМО - 15 авг. Пассажиров самолета, аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, пообещали отправить в Симферополь на резервном борту из аэропорта «Домодедово» в четверг вечером, сообщил РИАМО пассажир Борис Швайгер.

«Сейчас мы едем в маршрутке в «Домодедово» на другой рейс. На данный момент вместе со мной едут около 15-18 человек. За нами еще одна едет (маршрутка - ред.). Мы сейчас едем в гостиницу. Нам обещали, что нас покормят, а потом мы сможем принять душ и отдохнуть. Вылет запланирован на вечер», - сказал Швайгер.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.

Ранее пассажирам рейса объяснили, что они могут отказаться от перелета, разместиться в гостинице в «Жуковском» или вылететь в Симферополь из аэропорта «Домодедово».