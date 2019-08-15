РИАМО – 15 авг. Мужчина в центре Москвы повздорил с незнакомцем и получил от него удар ножом в шею, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.
Об инциденте свидетели сообщили в полицию 14 августа в 01:17. Нападение произошло возле дома №28/30 по улице Фридриха Энгельса в Басманном районе столицы.
Пострадавшего госпитализировали с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение шеи и рвано-ушибленная рана верхнего века.
В тот же день следствие возбудило уголовное дело по пункту «З» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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