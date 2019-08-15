РИАМО – 15 авг. Мужчина в центре Москвы повздорил с незнакомцем и получил от него удар ножом в шею, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Об инциденте свидетели сообщили в полицию 14 августа в 01:17. Нападение произошло возле дома №28/30 по улице Фридриха Энгельса в Басманном районе столицы.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением шеи обнаружен мужчина 1986 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение шеи и рвано-ушибленная рана верхнего века.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по пункту «З» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».