РИАМО – 15 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил героев-летчиков, сумевших экстренно посадить самолет в Раменском округе и избежать трагедии, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Утром в четверг самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел в кукурузном поле в Раменском городском округе.

«Пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей», — сказал Песков.

В двигатель самолета, по данным авиакомпании и экстренных служб, попали птицы. Всех пассажиров эвакуировали на автобусах и доставили в аэропорт «Жуковский». По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

После жесткой посадки за медпомощью на месте обратились 55 человек.