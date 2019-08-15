РИАМО - 15 авг. Пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил экстренную посадку в подмосковном поле, после эвакуации в аэропорт «Жуковский» обеспечили питанием и водой, также людям оказали психологическую и медицинскую помощь, сообщил РИАМО пассажир лайнера Борис Швайгер.

«Пилоты и бортпроводники действовали грамотно. На мой взгляд, нас после посадки довольно быстро эвакуировали. Была небольшая давка перед выходом, но все с уважением друг к другу относились, поэтому все быстро эвакуировались», - добавил Швайгер.

В четверг самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе.

На борту самолета находилось 226 пассажиров, по данным областного Минздрава, после жесткой посадки 55 человек обратились за помощью к медикам. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

По данным экстренных служб и «Уральских авиалиний», в двигатель самолета попали птицы. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.