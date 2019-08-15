РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. Мобильная лаборатория за 3,5 месяца работы не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах воздуха в микрорайоне Силикатная подмосковного Подольска, где расположены асфальтовые заводы, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С мая 2019 года мобильная лаборатория ФГБУ «Центральное управление Росгидромета» в рамках муниципального контракта проводит исследования качества атмосферного воздуха в жилой застройке микрорайона Силикатная.

«Пробы воздуха отбираются по нескольким адресам: на улицах Плещеевская, Садовая и Тепличная с дальнейшим исследованием по 11 показателям качества. За 3,5 месяца лаборатория провела 28 выездов, при этом превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в пробах не выявлено», – говорится в сообщении.

Деятельность «ДСК «Дорлидер» была прекращена решением суда на два месяца с 28 мая 2019 года. Но в связи с тем, что предприятие возобновило работу, 30 июля 2019 года администрация Подольска направила обращение в Подольскую городскую прокуратуру с целью проведения проверки законности его деятельности.

Кроме того, 6 августа 2019 года в Подольском городском суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении ООО «АБЗ-инвест-3». Решением суда установлено отсутствие состава административного правонарушения. В настоящее время в отношении вышеуказанных юридических лиц проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

Администрация горокруга разрешительные документы на работу асфальтобетонных установок не выдавала. Управление Роспотребнадзора по Московской̆ области разрешения на сокращение санитарно-защитной зоны для работы асфальтобетонных установок также не выдавало.

Контроль за соблюдением решений суда осуществляет Федеральная служба судебных приставов исполнителей по городскому округу Подольск.