РИАМО - 15 авг. Московская областная избирательная комиссия готова к кадровым решениям для обеспечения прозрачности выборной кампании в Подмосковье, которую постараются сделать эталонной, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В ходе заседания он поручил проводить все заседания Мособлизбиркома в режиме видеоконференции, в которой обязаны принимать участие все территориальные избирательные комиссии.

«Протокольное поручение - прошу подготовить к следующему заседанию список членов комиссий , в отношении которых не завершены процессуальные действия со стороны СК, органов внутренних дел и наших внутренних мероприятий по проверке жалоб. Предлагаю на следующем заседании в режиме ВКС провести еще один раунд переговоров с нашими коллегами и принять соответствующие кадровые решения», - сказал Березкин.

Он уточнил, что избирательная кампания всегда носит конкурентный характер и большая ответственность ложится на политические партии.

«Я бы хотел высказать слова благодарности всем региональным отделениям политических партий. Мы просим вас информировать нас, если вы видите перекосы, нежелание или недобросовестное отношение к вашим кандидатам, сигнализируйте нам, мы будем каждый случай рассматривать», - отметил Березкин.

В ходе заседания в четверг Мособлизбирком удовлетворил жалобу кандидата от «Справедливой России Московской области» Бориса Надеждина и отменил решение территориальной комиссии Долгопрудного по агитационному материалу в газете «Долгопрудненские страницы».

«Мы очень хотели бы, чтобы Московская объесть прошла эту кампанию кристально чисто как со стороны Избирательной комиссии, так и со стороны политических партий и (выборы – ред.) вошли в историю как самые эталонные выборы за всю историю Подмосковья», - заключил Березкин.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, пройдут в 31 муниципалитете Подмосковья.