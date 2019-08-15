РИАМО - 15 авг. Глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров прокомментировал ситуацию с самолетом, экстренно приземлившимся недалеко от аэропорта «Жуковский», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В четверг самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе.

«Я восхищаюсь мужеством и профессионализмом пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, благодаря которым удалось предотвратить трагедию и спасти столько людей. Администрация Жуковского готова оказать необходимую помощь пострадавшим в катастрофе», – сказал Прохоров.

Пилоты посадили самолет в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбаки. Бригада спасателей из Жуковского сразу же после сообщения о случившемся выехала на место происшествия.

На борту самолета находилось 226 пассажиров, по данным областного Минздрава, после жесткой посадки 55 человек обратились за помощью к медикам. Однако угрозы жизни и здоровью людей нет.

По данным экстренных служб и «Уральских авиалиний», в двигатель самолета попали птицы.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».