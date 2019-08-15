РИАМО - 15 авг. Пассажиры самолета Airbus А-321, совершившего экстренную посадку в Раменском городском округе Подмосковья, были застрахованы в «АльфаСтраховании, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил посадку в поле в районе деревни Рыбаки Раменского округа. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали, 23 из них потребовалась помощь медиков. По закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика ответственность авиакомпании «Уральские авиалинии» застрахована в АО «АльфаСтрахование».

«Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить выплату, пострадавшим пассажирам самолета Airbus А-321 нужно будет подготовить пакет документов, в который входят письменное заявление на выплату, паспорт, медицинское заключение с описанием травм и их степени тяжести, диагноза и продолжительности лечения.

При этом подать заявление на выплату компенсации можно как до завершения лечения, так и после.

По факту экстренной посадки самолета проводится расследование, возбуждено уголовное дело. Предположительно, причиной задымления правого двигателя самолета стало попадание в него птиц.

Пассажирам аварийно севшего самолета предложили продолжить полет в Симферополь из аэропорта «Домодедово», а также разместиться в гостинице в «Жуковском».

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