РИАМО - 15 авг. Москомстройинвест объяснил жителям столицы, как грамотно купить квартиру по переуступке, и на какие моменты следует обратить пристальное внимание, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров предостерег, что прежде чем приобрести квартиру, будь то договор переуступки или стандартная покупка готового жилья, покупателю нужно быть подготовленным. Есть общие правила, которые касаются и переуступок.

«Так, покупатель должен проанализировать цепочку, по которой продается квартира, все оплаты должны быть подтверждены. Нужно проверить как наличие документов у застройщика, так и историю реализации им других его проектов», — отметил Гончаров.

Он добавил, что на сегодняшний день практика, когда застройщики реализуют гражданам квартиры через аффилированные компании посредством договоров переуступки прав, а не напрямую через ДДУ, существует, однако, не является системной. Переуступка прав требований по договорам долевого участия законодательно не запрещена.

«Что касается защиты прав граждан, которые приобретают жилье по договорам переуступки уже у юридических лиц, то в данном случае участники строительства также защищены нормами закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ)», — пояснил зампред Москомстройинвеста.

При этом заместитель председателя комитета отметил, что есть тонкости, о которых должен знать гражданин, покупающий квартиры по переуступке.

«Как правило, первоначальная цена квартиры по ДДУ ниже, чем ее стоимость по переуступке прав требований. А застройщик отвечает перед покупателем по той цене, которая была указана в первичном договоре», — разъяснил Гончаров.

Он добавил, что если гражданин хочет расторгнуть с застройщиком договор, то он вернет себе только первоначальную стоимость квартиры, а не ту, которую заплатил на основании договора переуступки прав требований по ДДУ.