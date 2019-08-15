РИАМО – 15 авг. Страховой дом «ВСК» и компания «Кухни «Мария» запустили совместный продукт по страхованию мебели и техники, приобретаемой клиентами в салонах компании-партнера, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Теперь клиенты «Кухни «Мария» при покупке мебели или техники могут выбрать одну из трех наиболее подходящих для них программ страхования: защитить свою мебель от механических повреждений, продлить гарантию на технику или купить комплексный продукт. Это позволит клиенту подобрать наиболее интересный и выгодный вариант», — говорится в сообщении.

Программа по страхованию мебели включает эксклюзивный сервис ВСК At Home, благодаря которому при наступлении страхового случая отремонтировать предметы интерьера и технику можно будет не выходя из дома.

«В компании «ВСК» мы стараемся предложить нашим клиентам и партнерам новые, качественные, интересные и максимально удобные сервисные продукты. Это первый этап нашего партнерства с компанией «Кухни «Мария». Я уверена, что клиенты смогут высоко оценить удобство нашего сервиса и качество нашего совместного продукта», - отметила вице-президент, руководитель управления по работе с нефинансовыми посредниками ВСК Ирина Винская.

Руководитель управления «Поддержки продаж и аналитики» компании «Кухни «Мария» Алексей Кабаков добавил, что это инновационный проект, позволяющий покупателям, помимо отличного товара, получить надежную защиту от форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Компания «Мария» - один из крупнейших российских производителей мебели для дома по индивидуальным проектам.

Кухни «Мария» 20 лет знают и любят в 165 городах России и стран СНГ. Популярность бренда и высокое доверие к нему покупателей подтверждается многочисленными наградами. Коллекция из 24 моделей создана в соответствии с мировыми трендами мебельной моды и регулярно обновляется. Огромный выбор декоров, цветов, фурнитуры и аксессуаров делает каждую кухню неповторимой.

«Мария» создает также мебель для гостиных и ванных комнат, шкафы. Фабрика занимает площадь более 90 тысяч квадратных метров. Технический парк насчитывает свыше 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков – 300 компаний Европы и США. Сайт – www.marya.ru.

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 миллионов человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК.

Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» – и BB – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.