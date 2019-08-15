РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. В подмосковном Подольске определили подрядчика на проектирование корпуса на 200 мест к школе №29, его открытие запланировано на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый корпус на 200 мест появится в средней общеобразовательной школе №29 имени Петра Забродина на улице Парковая в Подольске. Контракт на разработку проектной документации для строительства заключен с ООО «Регион-Инвест». Принять учеников новая пристройка сможет в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Помимо учебных классов, в здании школы разместят лаборатории, мастерские, столовую, медицинский блок, библиотечный центр, спортивный и актовый залы. Территорию вокруг нового корпуса благоустроят и озеленят. Особое внимание в ходе проектирования уделят удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения.

Проектирование и строительство объекта намечено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов.