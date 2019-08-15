РИАМО - 15 авг. Операторы-лингвисты региональной системы-112 в круглосуточном режиме готовы оказать помощь иностранцам, в данный момент сотрудники принимают вызовы на пяти языках, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Наибольшее количество вызовов на иностранных языках поступает в зимнее и летнее время. Это обусловлено сезоном праздников и отпусков, когда на территорию Подмосковья приезжают туристы из разных стран. При этом большинство обращений поступает на английском», – сказал Пестов.

На сегодняшний день в системе-112 работает восемь профессиональных операторов-лингвистов со знанием английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков.

Ежедневно в центрах обработки вызовов системы-112 в круглосуточном режиме дежурят два квалифицированных оператора-лингвиста. Когда оператор принимает вызов и слышит, что заявитель говорит на языке отличном от русского, он передает вызов операторам-лингвистам.

Как правило, иностранные граждане обращаются за помощью к полиции, а также просят проконсультировать по бытовым вопросам – как восстановить утерянную SIM-карту или документы, вызвать такси.

Часто операторы-лингвисты оказывают помощь в переводе специалистам экстренных служб и других учреждений при общении с иностранными гостями Подмосковья.