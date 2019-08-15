РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 авг. В подмосковном Королеве спасатели помогли мальчику вытащить ногу из спортивного тренажера, медицинская помощь ребенку не потребовалась, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

Очевидцы происшествия сообщили о том, что ребенок застрял в тренажере по телефону экстренных вызовов «Система – 112». Семилетний мальчик гулял на спортивной площадке на территории школы №3 в Королеве, неудачно спрыгнул с тренажера, его нога попала между двумя деталями и застряла. Сначала ребенок пытался справиться самостоятельно, но у него ничего не получалось. Потребовалась помощь спасателей.

«До приезда спасателей ребенок провел в железной ловушке порядка получаса. Приехавшим спасателям пришлось успокоить мальчика, который при виде электроинструмента заметно разволновался. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали металлические конструкции тренажера и высвободили ногу ребенка», – сказала Кузнецова.

Спасатель-медик Федор Безруков осмотрел ногу пострадавшего на наличие возможных травм.

«При осмотре внутренних и наружных повреждений обнаружено не было. Медицинской помощи не потребовалось», – уточнила Кузнецова.

ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждает: не оставляйте детей без присмотра. Необходимо следить за детьми, когда они пользуются незнакомым спортивным инвентарем и малоизученными устройствами.