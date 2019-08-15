РИАМО - 15 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности в адрес пилотов самолета «Уральских авиалиний», которые экстренно посадили лайнер в поле и смогли избежать жертв.

«Сегодня в Жуковском аварийно приземлился самолет. Слава Богу, никто не погиб. Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь», - написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что с первых минут аварийной посадки на месте работали спасательные службы.

«Оперативно подключились главы наших муниципалитетов. В Раменскую ЦРБ за помощью обратились 29 человек, но госпитализация понадобилась только одной женщине. Ее жизнь вне опасности. Сейчас на месте работают экстренные службы – все в штатном режиме», - заключил губернатор.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. На борту находилось 226 пассажиров, всех эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>